FC Arsenal – FC Bayern München live bei Amazon in der Champions League 2024

Das Duell zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München (live bei Amazon Prime) im Viertelfinale der Champions League 2024 könnte sportlich eine Herausfordeurng werden für den noch amtierenden Deutschen Meister. Die Gunners kämpfen aktuell um den Titel in der Premier League und haben auch in der Königsklasse hohe Ambitionen.

Der FC Bayern München wird nach dem verlorenen Kampf um die deutsche Meisterschaft und dem Aus im Pokal den Fokus auf die Champions League legen, schließlich hat der Rekordmeister hier noch eine Titelchance. Inwieweit das Leistungsvermögen dafür ausreicht, steht derzeit in den Sternen nach der Blamage in Heidenheim.

Aufstellung beim FC Bayern München mit Fragezeichen

Interessant dürfte sicherlich die Aufstellung sein, die Trainer Thomas Tuchel wählen wird. Im Tor wird die Rückkehr von Manuel Neuer erwartet. In der Innenverteidigung düften Matthijs de Ligt und Eric Dier wieder die Nase vorn haben, nach dem Dayot Upamecano und Min-Jae Kim in Heidenheim eine erschreckende zweite Hälfte ablieferten. In der Zentrale, wo der FC Arsenal seine Stärken hat, könnten Goretzka oder erneut Laimer eine Chance erhalten, aber auch Pavlovic ist noch nicht ganz aus dem Rennen. Zudem werben Coman und Sane um Startplätze, die neuen Schwung reinbringen könnten, obwohl Gnabry in Heidenheim mit Tor und Assist glänzte.

FC Arsenal – FC Bayern München live bei Amazon

Die Partie zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München wird bei Amazon Prime live übertragen. Alle Amazon Prime Kunden haben somit die Gelegenheit das hoffentlich spannende Spiel ab 21 Uhr mitzuverfolgen. Alternativ überträgt auch DAZN das Duell zwischen den Gunners und dem deutschen Rekordmeister.