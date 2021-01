Handball-WM 2021 live in der ARD: Deutschland – Uruguay zum Auftakt

Mit dem Spiel zwischen Deutschland und Uruguay (live in der ARD/ Live-Stream) steigt auch die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2021 ein. In der eigenen Gruppe ist Deutschland der haushohe Favorit und ein Sieg am heutigen Abend zum Auftakt ist Pflicht. Zuletzt hatte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in einer guten Verfassung gezeigt.

Die Handball-WM 2021 in Ägypten steht ganz im Zeichen von Corona. Mit Tschechien und der USA mussten bereits zwei Teams aufgrund der zahlreichen Coronafälle ihre Teilnahme absagen. Die deutsche Mannschaft ist bislang nicht betroffen, dennoch scheinen die Vorkehrungen eher unzureichend zu sein. Dennoch versucht man sich auf die sportlichen Aspekte zu konzentrieren und dabei hat der Bundestrainer schon wichtige Entscheidungen gefällt. Stammtorhüter Andreas Wolff, Kreisläufer Moritz Preuss sowie die Rückraumspieler Antonio Metzner und Lukas Stutzke werden am heutigen Abend aus unterschiedlichen Gründen noch nicht mitwirken. Der Rest des Teams möchte mit der eigenen Leistungs dazu beitragen, dass mit dem ersten Sieg der Einzug in die nächste Runde gewährleistet werden kann.

Handball-WM 2021 live in der ARD: Deutschland – Uruguay

Uruguay ist das erste Mal bei einer WM vertreten und möchte sich natürlich so teuer wie möglich verkaufen. Die meisten Akteure sind in der Heimat aktiv und verfügen kaum über internationale Erfahrung. Aus einer kompakten Defensive heraus möchte man die Deutschen ärgern.

Die Partie zwischen Deutschland und Uruguay wird live ab 18 Uhr in der ARD im Fernsehen zu sehen sein. Unter sportschau.de steht ein Live-Stream zur Verfügung.