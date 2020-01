Mit der Partie zwischen Deutschland und der Niederlande (live im ZDF/ Live-Stream) startet die deutsche Nationalmannschaft in die Handball-EM 2020. Trotz erheblicher personeller Not gilt das Team von Bundestrainer Prokop in diesem Duell als Favorit. Die Partie wird im norwegischen Trondheim ausgetragen.

Sicherlich hatte Bundestrainer Prokop vor der EM einen leicht anderen Spielerkader im Kopf, als jener, der nun in Norwegen um den Titel spielen soll. Nach der durchaus erfolgreichen Heim-WM möchte man ein Jahr später erneut für Akzente sorgen, aber die Personalnot aufgrund zahlreicher Verletzungen macht den Bundestrainer zu schaffen. Allerdings war das deutsche Team schon immer in der Lage aus der Not eine Tugend zu machen und andere Spieler haben die Chance sich in den Fokus zu spielen.

Deutschland – Niederlande live im ZDF: Auftakt zur Handball-EM 2020

Zum Auftakt geht es gegen die Niederlande und die deutsche Mannschaft ist in diesem Nachbarschaftsduell der klare Favorit. Es gilt von Beginn an zu zeigen, dass man in dieser Gruppe die Nase vor haben möchte. Die Spiele gegen die Niederlande und Lettland sollten gewonnen werden, ehe das schwere Spiel gegen Spanien auf der Agenda steht. Die letzten acht Partien vor der EM konnten allesamt gewonnen werden, auch wenn nach dem Test gegen Österreich noch ordentlich Luft nach oben bleibt.

Die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden wird live ab 18.15 Uhr im ZDF zu sehen. Alternativ können Zuschauer den Live-Stream unter zdf.de/sport nutzen, um das spannende Spiel mitzuverfolgen.