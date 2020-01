Mit der Partie zwischen Deutschland und Weißrussland (live in der ARD/ Live-Stream) startet für die deutsche Nationalmannschaft die Hauptrunde bei der Handball-EM 2020. Nach der durchwachsenen Vorrunde wollen Bundestrainer Prokop und sein Team jetzt richtig durchstarten.

Die Handball-EM 2020 hatte schon nach der Vorrunde ihre ersten Überraschungen parat. Mit Frankreich und Dänemark scheiterten absolute Topmannschaften bereits frühzeitig, was den Weg zum Titel eigentlich einfacher machen würde. Leider präsentiert sich das deutsche Team bislang keinesfalls titelwürdig und muss sich gewaltig steigern, um eine Chance auf das Achtelfinale zu haben.

Deutschland – Weißrussland live in der ARD: Hauptrunde der Handball-EM 2020 startet

Zum Auftakt wartet mit Weißrussland eine vermeintlich lösbare Aufgabe, aber die Partie gegen Lettland hat gezeigt, dass man keinesfalls so stabil agiert wie in der Vorbereitung, als man unter anderem Island und Österreich in die Schranken weisen konnte. In der Offensive werdne zu viele Chancen liegengelassen und die Defensive offenbart immer wieder Schwächen. Zudem haben die Keeper Wolf und Bitter bisher vermissen lassen, warum sie als Rückhalt für die Nationalmannschaft eingeplant waren. Der Fokus liegt somit auf einer Steigerung in allen Bereichen und noch ist die Teilnahme am Halbfinale durchaus im realistischen Bereich.

Die Partie zwischen Deutschland und Weißrussland wird live ab 20.15 Uhr in der ARD live im Fernsehen übertragen. Handball-Fans können alternativ den Live-Stream unter sportschau.de nutzen.