An heutigen Freitag startet in Berlin die Internationale Grüne Woche 2020. Bis zum 26. Januar haben Besucher die Gelegenheit sich wieder umfassend über Landwirtschaft mit Tieren, Holz- und Forstwirtschaft und Jagd, Garten- und Landwirtschaftsbau, nachwachsende Rohstoffe, Küchenausstattung, Haustechnik sowie das Angebot von Nahrungs- und Genussmitteln zu informieren. Als Partnerland agiert 2020 Kroatien, das sich als Reise- und Genussziel einem großen Publikum präsentieren wird.

Die Internationale Grüne Woche (kurz IGW) wird in diesem Jahr bereits zum 84. Mal veranstaltet und kann somit auf eine lange Tradition zurückblicken. Einst als Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau eröffnet, ist der Facettenreichtum der Messe in Berlin in der Moderne um ein Vielfaches höher. Jedes strömen Tausende von Besucher durch die Hallen am Funkturm, um sich kulinarisch inspirieren zu lassen, neue Produkte zu entdecken und sich auch über den Anbau zu informieren.

Grüne Woche 2020 in Berlin mit dem Partnerland Kroatien

Großen Anklang findet dabei immer das internationale und nationale Angebot von Nahrungs- und Genussmitteln. Der Gaumenschmaus in den Hallen ist wirklich großartig und vor allem neue Produkte wecken beim Publikum eine große Begeisterung. Mit einem riesigen Andrang ist auch in den Hallen beim Garten- und Landwirtschaftsbau zu rechnen, denn viele Hobby-Gärtner sind auf der Suche nach neuen Eindrücken, hilfreichen Tipps und Inspiration. Die Besucher der Grünen Woche können sich auf 1.800 Aussteller mit mehr als 100.000 Produkten freuen.

Grüne Woche 2020: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Grüne Woche öffnet von 17. bis zum 26. Januar 2020 von 10- 18 Uhr ihre Tore. Am Freitag, dem 24. Januar, ist sie bis 20 Uhr geöffnet. Eine Tageskarte kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Familien können mit max. 2 Erwachsene + max. 3 Kinder bis 14 Jahre sparen für 31 Euro. Das Sonntags-Ticket für 12 Euro oder Happy Hour Ticket (Mo-Do ab 14 Uhr) gibt es online oder an der Tageskasse für 10 Euro. (Foto © Messe Berlin GmbH)