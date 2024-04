Am gestrigen Abend freute sich Johannes B. Kerner im ZDF wieder auf spannende Kandidaten bei der „Quiz Champion“ im ZDF. Dabei standen sich im Finale zwei Männer namens Thorsten (Torsten) gegenüber. Der Gewinner war letztendlich Thorsten aus Norwegen, der den 22jährigen Torsten Kreidemacher aus Regensburg besiegen konnte.

Der „Quiz Champion“ am Samstagabend hat schon eine gewisse Tradition und seine Fans gefunden. Seit 2013 sucht Johannes B. Kerner regelmäßig kluge Köpfe, die sich gegen die Experten durchsetzen können. Jetzt gab es einmal wieder eine neue spannende Ausgabe, bei der auch neue Experten mit in der Runde waren. Michael „Bully“ Herbig für Film und Fernsehen, Wilgad Boning für Erdkunde, Andrea Kiewel, Julia Scharf für Sport sowie Nachrichtensprecher Christian Sievers für das aktuelle Zeitgeschehen bildeten die neue Runde.

Quiz-Champion 2024 in ZDF: Gewinner Thorsten holt den Sieg

Bereits früh konnte sich der 22jährige Torsten Kreidemacher aus Regensburg für das Finale qualifizieren. Der Student überzeugte mit einem umfassenden Wissensschatz und ambitionierten Moderationen, denn er sieht sich zukünftig an der Stelle von Johannes B. Kerner. Im Finale traf er dann auf Thorsten aus Norwegen, der das Quiz in einer für ihn fremden Sprache bewältigen sollte. Am Ende konnte der sympathische Norweger den Sieg holen, weil sein 22jähriger Konkurrent an der „Pet Shop Boys“-Frage scheiterte und nicht wusste, wie viele Mitglieder die Band hatte.

Thorsten aus Norwegen sicherte sich damit den Sieg und holte die Gesamtsumme von 100.000 Euro als Gewinner. In seiner Heimat ist er damit Millionär.