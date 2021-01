Mit dem Duell zwischen Österreich und Deutschland (live im ZDF/ Live-Stream) findet die Qualifikation zur Handball-EM 2022 seine Fortsetzung. Dabei könnte schon eine kleine Vorentscheidung fallen, wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft beide Partien gegen Österreich gewinnen sollte.

Eigentlich bereitet sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf die anstehende WM 2021 in Ägypten vor, die in der kommenden Woche startet. Doch statt der herkömmlichen Testspiele absolviert das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zwei Qualifikationsspiele für die EM 2020 gegen Österreich am heutigen Mittwoch und am kommenden Sonntag.

Österreich – Deutschland live im ZDF: Qualfikation zur Handball-EM 2020

Die Ausgangslage in der Qualifikation ist hervorragend, schließlich konnte man die ersten beiden Spiele schon für sich entscheiden. Mit weiteren Erfolgen gegen Österreich wäre die Teilnahme an der EM so gut wie gesichert. Aber die Alpenrepublik ist als Gegner keinesfalls zu unterschätzen, schließlich konnte man zuletzt wirklich gute Ergebnisse erzielen. Zudem muss der Bundestrainer ohne Torhüter Silvio Heinevetter, Christian Dissinger und Antonio Metzner antreten, die aus unterschiedlichen Gründen im Kader fehlen. Dazu gesellt sich aktuell Rückraumspieler Marian Michalczik, der aufgrund einer Augenverletzung fehlen wird.

Die Partie zwischen Österreich und Deutschland wird ab 13.45 Uhr live im ZDF übertragen. Der Sender stellt zudem unter zdf.de/sport einen Live-Stream für die Handballfans zur Verfügung.