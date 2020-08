FC Bayern München – FC Barcelona live auf Sky: Topspiel im Viertelfinale der Champions League 2020

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona (live bei Sky/ Live-Stream) im Viertelfinale der Champions League 2020 elektrisiert am heutigen Abend zahlreiche Fußballfans. Die beiden Mitfavoriten auf den Titel werden in diesem packenden Duell gefordert und man darf auf den Ausgang wirklich gespannt sein.

Der FC Bayern München hat unter Trainer Hansi Flick seine spielerische Leichtigkeit wiedergefunden und letztendlich wieder souverän die Meisterschaft gewonnen. In der Königsklasse hat man nach dem Re-Start den FC Chelsea in der vergangenen Woche eindrucksvoll in die Schranken gewiesen und nun wartet mit dem FC Barcelona eine der schwersten Aufgaben. Angesichts der zuletzt erzielten Ergebisse hat der deutsche Rekordmeister sogar leicht die Favoritenrolle inne, aber die Katalanen zu unterschätzen, wäre ein schwerwiegender Fehler. Personell kann Flick aus dem Vollen schöpfen und wird vermutlich an seiner Startelf nicht viele Veränderungen vornehmen.

FC Bayern München – FC Barcelona live auf Sky

Der FC Barcelona gilt immer als Favorit auf den Titel, allerdings gilt die Mannschaft unter ihrem aktuellen Coach nicht gerade als Einheit. Auch mögliche Abschiedskandidaten befinden sich im Kader, der wenig harmonisch zusammenarbeitet. Dennoch ist die individuelle Klasse beeindruckend, allen voran natürlich Lionel Messi. Sich nur auf ihn zu konzentrieren, wäre mehr als fahrlässig, dennoch ist er ein Unterschiedsspieler.

Die spannende Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona wird live ab 21 Uhr auf Sky übertragen. Der Sender stellt unter Sky Go zusätzlich einen Live-Stream zur Verfügung.