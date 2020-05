Die Menschen sehnen sich nach Urlaub und ab heute gibt es in den ersten Schritt dazu. Zahlreiche Campingplätze dürfen unter Auflagen wieder ihre öffnen. In Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann der Normalbetrieb aufgenommen werden, wenn dies in Zeiten der Coronakrise so vermittelt werden kann.

Der Tourismus hat in der Coronakrise besonders gelitten. Die Schließung von Hotels und Campingplätzen hat die Branche extrem getroffen und vielerorts die Betreiber an die finanziellen Grenzen gebracht. Mit dem leichten Rückgang der Infektion kehrt zumindest der Inlandstourismus wieder in die Spur zurück.

Camping und Corona: Zahlreiche Campingplätze öffnen ab heute

In einigen Bundesländern dürfen ab heute wieder die Campingplätze öffnen. In Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnten die ersten touristischen Übernachtungen auf den Plätzen gebucht werden und angesichts der guten Wetterprognosen werden Camper sich diese Möglichkeiten nicht entgehen lassen. Wir haben eine aktuelle Übersicht zu den Öffnungszeiten auf den Campingplätzen zusammengestellt:

Baden-Württemberg – Touristische Übernachtung: Unter Vorbehalt 18.05.2020 – Dauercamping: Unter Vorbehalt 18.05.2020

– Touristische Übernachtung: Unter Vorbehalt 18.05.2020 – Dauercamping: Unter Vorbehalt 18.05.2020 Bayern – Touristische Übernachtung: Möglicherweise ab 30.05.2020 – Dauercamping: Ja, wenn Zweitwohnsitz gemeldet

– Touristische Übernachtung: Möglicherweise ab 30.05.2020 – Dauercamping: Ja, wenn Zweitwohnsitz gemeldet Berlin – Touristische Übernachtung: Möglicherweise 25.05.2020 – Dauercamping: Nein

– Touristische Übernachtung: Möglicherweise 25.05.2020 – Dauercamping: Nein Brandenburg – Touristische Übernachtung: Ab dem 15.05.2020 – Dauercamping: Ab dem 15.05.2020 (Derzeit nur Personen ohne anderen Wohnsitz)

– Touristische Übernachtung: Ab dem 15.05.2020 – Dauercamping: Ab dem 15.05.2020 (Derzeit nur Personen ohne anderen Wohnsitz) Bremen – Touristische Übernachtung: Nein – Dauercamping: Ja

– Touristische Übernachtung: Nein – Dauercamping: Ja Hamburg – Touristische Übernachtung: Nein – Dauercamping: Keine Angabe

– Touristische Übernachtung: Nein – Dauercamping: Keine Angabe Hessen – Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ab 15.05.2020* (Derzeit Ausnahme für Personen ohne anderen Wohnsitz)

– Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ab 15.05.2020* (Derzeit Ausnahme für Personen ohne anderen Wohnsitz) Mecklenburg-Vorpommern – Touristische Übernachtung: Ab 18.05.2020 – Dauercamping: Ja

– Touristische Übernachtung: Ab 18.05.2020 – Dauercamping: Ja Niedersachsen – Touristische Übernachtung: Dauercamper ab 06.05.2020, alle anderen Camper ab 11.05.2020

– Touristische Übernachtung: Dauercamper ab 06.05.2020, alle anderen Camper ab 11.05.2020 Nordrhein-Westfalen – Touristische Übernachtung: Ab 11.05.2020 – Dauercamping: Ja

– Touristische Übernachtung: Ab 11.05.2020 – Dauercamping: Ja Rheinland-Pfalz – Touristische Übernachtung: Ab 18.05.2020 – Ab 13.05.2020 alle Daercamper

– Touristische Übernachtung: Ab 18.05.2020 – Ab 13.05.2020 alle Daercamper Saarland – Touristische Übernachtung: Nein – Dauercamping: Ja

– Touristische Übernachtung: Nein – Dauercamping: Ja Sachsen-Anhalt – Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ab 15.05.2020

– Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ab 15.05.2020 Sachsen – Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ja

– Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ja Schleswig-Holstein – Touristische Übernachtung: Ab dem 18.05.2020 – Dauercamping: Ja

– Touristische Übernachtung: Ab dem 18.05.2020 – Dauercamping: Ja Thüringen – Touristische Übernachtung: Ab 15.05.2020 – Dauercamping: Ja

Dies ist der aktuelle Stand 15.05.2020 (10 Uhr) – alle Angaben sind aufgrund der Dynamik in der aktuellen Entwicklung der Coronakrise ohne Gewähr.