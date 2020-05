Camping und Corona: Wann ist Campingurlaub in Deutschland wieder möglich?

Die Coronakrise hat den Tourismus hart getroffen und nach den ersten Lockerungen scheint Sommerurlaub in Deutschland eine der wenigen Optionen zu sein. Camping hat in den vergangenen Jahren bereits einen Boom erlebt und rückt nun in Coronazeiten verstärkt in den Mittelpunkt. Wann ist Campingurlaub in Deutschland wieder möglich und welche Vorgaben haben dabei die einzelnen Bundesländer.

Die Coronakrise wird das Reisen im Jahr 2020 nachhaltig verändern. Die bis zum 14. Juni 2020 vom Auswärtigen Amt ausgesprochene Reisewarnung im Bezug auf alle Länder erschwert natürlich die Planungen für den anstehenden Sommerurlaub. Zwar gibt es die Hoffnung, dass Reisen nach Österreich, den Niederlanden, die Schweiz oder Dänemark möglich sind, aber fest steht in diesem Zusammenhang bislang nichts. Somit ist Urlaub in Deutschland die derzeit sicherste Variante.

Ferienhaus oder Camping zu Corona-Zeiten

Die Politiker haben schon betont, dass in diesem Jahr vor allem der Urlaub in einem Ferienhaus oder auf dem Campingplatz die passende Alternative zum Strandurlaub auf Mallorca, in der Türkei oder Griechenland sein wird. Wann ist Camping jedoch erlaubt und welche Vorschriften gibt es in diesem Zusammenhang? Das Campingportal Pincamp hat eine umfassende Übersicht zu diesem Thema erstellt, für die Ländern in Europa und die jeweiligen Bundesländer.

Camping ist wo und wann erlaubt (Stand 06.05.2020 – 11 Uhr)

Baden-Württemberg: Touristische Übernachtungen und Dauercamping sind verboten

Touristische Übernachtungen und Dauercamping sind verboten Bayern: Touristische Übernachtungen möglicherweise ab 30.5.2020 und Dauercamping, wenn als Zweitwohnsitz angemeldet

Touristische Übernachtungen möglicherweise ab 30.5.2020 und Dauercamping, wenn als Zweitwohnsitz angemeldet Berlin: Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt

Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt Brandenburg: Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt

Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt Bremen: Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich

Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich Hamburg: touristische Übernachtungen sind untersagt – Dauercamping: keine Aussage

touristische Übernachtungen sind untersagt – Dauercamping: keine Aussage Hessen: Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt – Dauercamping möglich als Erstwohnsitz

Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt – Dauercamping möglich als Erstwohnsitz Mecklenburg-Vorpommern: Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich



Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich Niedersachsen: Dauercamper ab 06.05.2020, alle anderen Camper ab 11.05.2020 – Zunächst sind nur autarke Reisemobile und Mietunterkünfte erlaubt.

Dauercamper ab 06.05.2020, alle anderen Camper ab 11.05.2020 – Zunächst sind nur autarke Reisemobile und Mietunterkünfte erlaubt. Nordrhein-Westfalen: Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich

Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich Rheinland-Pfalz: Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt

Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt Saarland: Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt

Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt Sachsen-Anhalt: Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt

Dauercamping und touristische Übernachtungen sind untersagt Sachsen: Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich

Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich Schleswig-Holstein: Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich

Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich Thüringen: Dauercamping ist erlaubt – touristische Übernachtungen nicht möglich

Durch die stetigen Veränderungen und die aktuelle Dynamik können keine Garantien für die Angaben zum Camping übernommen werden.