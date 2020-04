Aktuelle Wahlumfrage 2020: Union als Gewinner -AfD, Linke und Grüne verlieren beim DeutschlandTrend

Die Corona-Krise hat auch die politische Stimmung in Deutschland nachhaltig verändert. Laut dem aktuellen ARD-DeutschlandTrend ist die Union aus CDU und CSU der große Gewinner mit einem satten Plus. Die Oppositionparteien fehlt einfach die Möglichkeit sich zu beweisen. Die Alternative für Deutschland, die Linke und die Grünen verlieren in der Umfrage. Die SPD kann ihren aktuellen Wert behaupten.

Noch vor wenigen Wochen hatten die Grünen die Pole Position inne bei den aktuellen Gewinnen. Die Corona-Krise hat dieses Bild nachhaltig verändert. Dies dürfte vor allem an der guten Arbeit der Bundesregierung in der Corona-Krise liegen. Laut dem ARD-DeutschlandTrend sind neun Prozent der Bundesregierung “sehr zufrieden” und 54 Prozent “zufrieden” – somit die Mehrheit. Dies spiegelt sich in den Umfragen wider.

Union als Gewinner -AfD, Linke und Grüne verlieren beim DeutschlandTrend

Demnach kann die Union aus CDU und CSU beim ARD-DeutschlandTrend um sieben Prozent zulegen und kommt derzeit auf 34 Prozent. Die SPD verharrt beim ihrem Wert von 16 Prozent, kann sich aber als Regierungspartei nicht in diesem Umfeld behaupten, wie die Entscheidungsträger in der Union. Die Verlierer sind aktuell die Oppositionsparteien, die allesamt verlieren. Die AfD würde derzeit zehn Prozent mit einem Minus von zwei Prozent verbuchen, die Linke ein Minus von zwei Prozent auf sieben Prozent und die Grünen verzeichnen derzeit 22 Prozent bei minus einem Prozent.