Die schönsten Weihnachts-Hits 2019 im ZDF: Carmen Nebel freut sich auf Beatrice Egli und Angelo Kelly & Family

“Die schönsten Weihnachts-Hits” haben mittlerweile eine lange Tradition mit Gastgeberin Carmen Nebel. Auch dieses Jahr möchte die Sendung musikalisch auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen und gleichzeitig wertvolle Spenden sammeln. Die Einnahmen gehen beiden christlichen Hilfsorganisationen “Brot für die Welt” und “Misereor”, um die Not der Menschen in verschiedenen Regionen der Welt zu lindern.

Weihnachten ist eine sehr beschauliche Zeit, in der viele Menschen hierzulande wunderbare Momente erleben. Angesichts der zahlreichen Geschenke und der kulinarischen Köstlichkeiten tritt manchmal in den Hintergrund, dass es Länder auf der Welt gibt, in denen große Not oder gar Krieg herrscht. Deshalb ist die Weihnachtszeit auch immer eine gute Gelegenheit auf diese Menschen aufmerksam zu machen. Dies hat sich die Sendung “Die schönsten Weihnachts-Hits” zur Aufgabe gemacht.

Carmen Nebel freut sich auf Beatrice Egli und Angelo Kelly & Family

Carmen Nebel darf sich dabei auf zahlreiche musikalische Gäste freuen, die mit ihren Liedern die Weihnachtszeit einläuten. Wencke Myhre, Beatrice Egli, Kerstin Ott, Ella Endlich, Isabel Varell, Bonnie Tyler, Francine Jordi, Alex Christensen feat. Thomas Anders, Angelo Kelly & Family, Alpin KG, Eloy de Jong und weitere Künstler werden auf der Bühne stehen. Aber damit nicht genug, auch unzählige Prominente unterstützen die Spendenaktion im ZDF mit ihrer Anwesenheit am Telefon. Dazu gehören “Bares für Rares”-Händler Fabian Kahl und Walter Lehnertz, die Tennisstars Carl-Uwe “Charly” Steeb und Andrea Petkovic, Schwimmstar Sandra Völker, ZDF-Wetterexpertin Dr. Katja Horneffer, Skisprung-Legende Dieter Thoma und viele, viele mehr. “Die schönsten Weihnachts-Hits” sind ab 20.15 Uhr im ZDF zu bewundern.