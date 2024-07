Türkei – Georgien live bei RTL: Aufstellung zum Start der EM 2024

Mit der Partie zwischen der Türkei und Georgien (live bei RTL/ Live-Stream) startet auch die Gruppe F bei der Euro 2024 in das Turnier. In Dortmund feiern bereits die türkischen Fans vor dem Spiel und hoffen auf einen Sieg der Mannschaft, um sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen.

Hochemotional wird das Spiel zwischen der Türkei und Georgien auf jeden Fall werden. Die Türkei kann dabei auf eine Vielzahl von Fans in Dortmund freuen, wo schon Tausende vor dem Anpfiff die Stadt in ein rotes Meer an Menschen verwandelt hat. Sportlich geht es bereits um sehr viel, denn mit einem Erfolg gegen den EM-Neuling kann die Grundlage für das Weiterkommen geschaffen werden. Vor Selbstbewusstsein trotzt das türkische Team nicht, denn vor der EM wurde 5 Spiele in Serie nicht mehr gewonnen.

Für Georgien ist die Teilnahme an der EM bereits der größte sportliche Erfolg, aber dennoch muss dieses kleine Fußballmärchen hier noch lange nicht zu Ende sein.

Türkei – Georgien: Aufstellung der Mannschaften

Türkei: Günok – Celik, Akaydin, Bardakci, Müldür – Calhanoglu, Ayhan – Kahveci, Kökcü, Aktürkoglu – Yilmaz

Georgien: Mamardashvili – Kvirkvelia, Kashia, Dvali – Kakabadze, Shengelia, Chakvetadze, Kiteishvili – Kochorashvili – Mikautadze, Kvaratskhelia

Türkei – Georgien live bei RTL und Magenta TV

Tausende Fans wollen das Spiel live im Fernsehen verfolgen. Die Partie zwischen der Türkei und Georgien wird live ab 18 Uhr bei RTL und Magenta TV übertragen. Als Live-Stream steht unter RTL Plus für die Fußballfans zur Verfügung.