Am gestrigen Abend konnten sich die Zuschauer in der ARD wieder auf eine unterhaltsame Sendung von „Wer weiß denn sowas XXL“ freuen, die viele spannende Fragen und interessante Gäste bereit hielt. Im Finale behielt Kurz Krömer gegen Frauke Ludewig die Oberhand und sicherte sich den Sieg mit einer Prämie von 50.000 Euro.

Bereits im Vorabendprogramm ist „Wer weiß denn sowas“ in der ARD ein voller Erfolg und so ist kaum verwunderlich, dass die Sendung regelmäßig in einer XXL-Ausgabe in das Abendprogramm verlegt wird. Gestern Abend war es wieder einmal soweit und Moderator Kai Pflaume durfte sich über folgende Gäste freuen: Johannes B. Kerner, Martin Rütter, Kurt Krömer, Rap-Superstar Capital Bra, Frauke Ludowig und Jeanette Biedermann.

Wer weiß denn sowas XXL in der ARD mit Gewinner Kurt Krömer

In spannenden Duell ging es zunächst darum sich ein Ticket für das Finale zu sichern. Dort standen sich am späten Abend Moderatorin Frauke Ludewig und Kurt Krömer im Kampf um den Sieg gegenüber. Während Frauke Ludewig bei einer Poker-Frage patzte, kannte sich Kurt Krömer bei den Märchen richtig aus und wählte „Rapunzel“, obwohl dies nicht jeder so sah. Letztendlich sollte er recht behalten, sicherte sich den Sieg bei „Wer weiß denn sowas XXL“ und konnte sich über den Gewinn von 50.000 Euro freuen.