Handball-EM 2020 der Frauen: Deutschland – Ungarn live bei Sportdeutschland in der Hauptrunde

Mit der Partie zwischen Deutschland und Ungarn (Live-Stream bei Sportdeutschland) bei der Handball-EM 2020 der Frauen wird die Hauptrunde für die deutsche Nationalmannschaft eröffnet. Dabei streben die Damen eine deutliche Leistungssteigerung an und haben das Ziel Halbfinale nicht aus den Augen verloren, obwohl große Herausforderungen warten.

Der Spielplan hat es mit der deutschen Mannschaft wirklich gut gemeint. In den kommenden vier Tagen müssen die deutschen Handballerinnen alle drei Hauptrundepartien absolvieren. Zum Auftakt geht es am heutigen Samstag gegen Ungarn, anschließend gegen Weltmeister Niederlande und zum Ende gegen Kroatien. Trotz der durchwachsenen Vorrunde zeigt sich das Team selbstbewusst und hofft noch auf eine Teilnahme am Halbfinale.

Deutschland – Ungarn live bei Sportdeutschland in der Hauptrunde

Dank der zwei Punkte aus der Vorrunde stehen die Chancen nicht so schlecht, vor allem für den Fall, dass man am heutigen Samstag gewinnen sollte. Ungarn ist sicherlich keines der Topteams, hat sich aber bislang gut verkauft bei der EM 2020. Sehr stabil in der Abwehr und im Angriff immer wieder gefährlich, muss die deutsche Mannschaft alle Stärken auf das Parkett bringen, um erfolgreich zu sein.

Die Partie zwischen Deutschland und Ungarn bei der Handball-EM 2020 in Dänemark wird ab 16 Uhr als Live-Stream auf handball-deutschland.tv übertragen.