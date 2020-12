Handball-EM 2020 der Frauen: Deutschland – Niederlande live bei Sportdeutschland im Kampf um das Halbfinale

Im Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden (Live-Stream bei Sportdeutschland) bei der Handball-EM 2020 der Frauen geht es für beide Mannschaften um sehr viel. Nur mit einem weiteren Sieg kann der Traum vom Halbfinale aufrecht erhalten werden und die deutschen Damen haben dabei die etwas bessere Ausgangsposition.

Der Sieg gegen Rumänien in der Vorrunde hat sich bereits als sehr wertvoll erwiesen. In Kombination mit dem Erfolg gegen Ungarn hat man nun vier Punkte in der Hauptrunde Handbaauf dem Konto und kann mit einem Sieg gegen die Niederlande einen deutlichen Schritt in Richtung Halbfinale unternehmen, zumal diese dann selbst aus dem Rennen wären. Dann würde hätte man ein gewünschtes Endspiel gegen Kroatien und alles selbst in der Hand.

Deutschland – Niederlande live bei Sportdeutschland im Kampf um das Halbfinale

Aber selbst bei einer Niederlage wäre diese Konstellation noch möglich, allerdings wäre der Triumpf gegen die Niederlande auch aus psychologischen Sicht hilfreich. Die Damen aus dem Nachbarland sind immerhin amtierender Weltmeister, konnten aber bislang im Verlauf der EM 2020 noch nicht vollends überzeugen und sind mit null Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Dabei erscheint es fast aussichtslos das Halbfinale noch zu erreichen.

Die Partie zwischen Deutschland und Niederlande bei der Handball-EM 2020 in Dänemark wird ab 18.15 Uhr als Live-Stream auf handball-deutschland.tv übertragen.