Am heutigen Abend können sich die Zuschauer im ZDF auf “Ein Herz für Kinder 2020” freuen, wenn Johannes B. Kerner zahlreiche Prominente begrüßt, die für einen guten Zweck auf der Bühne stehen. Unter anderem können Helene Fischer und Florian Silbereisen, Max Raabe, LEA und Thomas Anders auf der Bühne bewundert werden. Aber auch die Kultur und Politik möchte ihren Beitrag leisten.

Auch wenn riesige Fernsehshows in Coronazeiten selten geworden sind, darf in der vorweihnachtlichen Zeit die Güte nicht aus den Augen verloren werden. Deshalb wird das ZDF mit “Ein Herz für Kinder 2020” an diesem Samstag wieder auf Spendensammlung gehen, um die Kinder auch im kommenden Jahr nachhaltig unterstützen zu können. Gastgeber Johannes B. Kerner ist in dieser Hinsicht bereits ein Vorreitr, hat er doch schon vor etlichen Jahren die Becker-Kerner-Stiftung gemeinsam mit seiner Ex-Frau ins Leben gerufen, um junge Menschen zu unterstützen.

Ein Herz für Kinder 2020 im ZDF: Spendengala mit Helene Fischer und Florian Silbereisen

Am heutigen Abend werden zahlreiche Prominente für einen guten Zweck Pate stehen. Die Zuschauer dürfen sich auf Gesundheitsminister Jens Spahn und Familienministerin Franziska Giffey freuen, auf Kabarettist Dieter Hallervorden, Entertainerin Barbara Schöneberger und Schauspielerin Uschi Glas. Auch Helene Fischer möchte einen Beitrag leisten und steht für ein Duett mit Opernsänger Andrea Bocelli auf der Bühne. Erwartet werden außerdem Florian Silbereisen, Max Raabe, LEA und Thomas Anders.

Ein “Ein Herz für Kinder 2020” wird ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.