Hertha BSC: Deniz Zeitler von der TSG Hoffenheim als Reese-Nachfolger im Visier

Der Abschied von Fabian Reese zum VFL Wolfsburg nimmt langsam Formen an. Für acht bis neun Millionen Euro könnte der bisherige Kapitan nach Niedersachsen wechseln. Als potenziellen Nachfolger haben die Hauptstädter Deniz Zeitler von der TSG Hoffenheim II auf dem Zettel, der mit seinen Wertern in der 3. Liga überzeugen konnte.

In den vergangenen drei Jahren hat es Hertha BSC trotz überzeugender Namen nicht geschafft, in die Bundesliga zurückzukehren. Immer noch wirtschaftlich stark angeschlagen, müssen die Berliner in der kommenden Saison mit deutlich weniger Budget auskommen. Den geforderten Transferüberschuss generieren die Verkäufe die Kennet Eichhorn zu Bayer 04 Leverkusen sowie von Fabian Reese zum VfL Wolfsburg. Der Topscorer und das Top-Talent gehen von Bord, sorgen aber für Einnahmen zwischen 17 und 18 Millionen.

Deniz Zeitler von der TSG Hoffenheim als Reese-Nachfolger im Visier

Jetzt gilt es den Kader für die kommende Saison zu formen. Da fällt der Blick natürlich auf junge und talentierte Spieler, die mit Potenzial die Zukunft gestalten können. Dazu gehört Deniz Zeitler von der TSG Hoffenheim II, der 15 Treffer und zwei Vorlagen in 38 Drittliga-Partien vollends überzeugen konnte. Beidfüßig könnte er auf beiden Flügeln eingesetzt werden, zumal mit Marten Winkler ein weiterer Außenspieler seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt hat. Ob es eine Leihe oder ein Kauf wird, ist bislang noch offen.

Ein Kanditat für die Offensive ist Gustaf Nilsson vom FC Brügge, der einst bei Wehen Wiesbaden unter Vertrag stand und in Belgien seine Spuren hinterlassen hat. Er hätte eine gewisse Erfahrung und den notwendigen Torriecher.

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