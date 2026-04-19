Der Quiz-Champion im ZDF 2026: Gewinner Hartwig Johannsen freut sich über 100.000 Euro

Am gestrigen Abend stand im ZDF wieder einmal ein unterhaltsamen Quiz-Abend auf der Agenda, als Johannes B. Kerner zu einer neuen Ausgabe von „Der Quiz-Champion“ (18. April) geladen hatte. Letztendlich wurde es ein dramatisches Ende, in dem sich Gewinner Hartwig Johannsen durchsetzen konnte und sich über die Summe von 100.000 Euro freuen darf.

Mit großer Spannung sahen gestern die Zuschauer im ZDF auf das Debüt von Klaas Heufer-Umlauf bei „Der Quiz-Champion“ im ZDF. Der beliebte Pro7-Modereator übernahm die Rolle als Experte für das Gebiet „Zeitgeschehen“ und schlug sich richtig gut. Selbst gegen den späteren Gewinner konnte er sich bei einer Frage durchsetzen, verlor aber in der Summe das Duell dennoch.

Hartwig Johannsen mit einem Fundus an Wissen

So war schon früh am Abend zu merken, dass Hartwig Johannsen auf jeden Fall ein Kandidat für das Finale sein wird. Besonders packend das Duell zwischen Bastian Pastewka und Hartwig Johannsen, das er über die Schnellraterunde für sich entscheiden konnte. Generell bewies der 51jährige, der auch selbst Fragen für ein Quiz kreiert, ein umfangreiches Wissen in jedem Fachgebiet.

Gewinner Hartwig Johannsen freut sich über 100.000 Euro

Letztendlich konnte er alle Duell gegen die Experten für sich entscheiden, musste aber etwas Geduld beweisen. Denn der letzte Kandidat des Abend schickte sich an, seinen Spuren zu folgen. Aber ausgerechnet bei Bastian Pastewka war dann letztendlich Endstation, als dieser die Frage richtig beantwortet, ob ein James Bond-Film dafür verantwortlich, ob die Kinofilme donnerstags starten.

Weil der Kandidat sich nicht in diesem packenden Duell behaupten konnte, wurde Hartwig Johannsen zum neuen Quiz-Champion gekürt.