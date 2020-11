FC Bayern München – FC Barcelona live auf Sky: Topspiel im Viertelfinale der Champions League 2020

In der vergangenen Nacht hat die NFL den neuen Spielplan für die anstehende Football-Saison präsentiert. Super Bowl-Gewinner Kansas City Chiefs treffen dabei am 10. September auf die Houston Texans. Richtig spannend dürfte es im Quarterback-Duell zwischen Drew Brees und Tom Brady am 1. Spieltag werden, wenn Tampa Bay nach New Orleans reisen muss.

Die Coronakrise ist in den USA noch nicht beendet und dennoch werfen die Verantwortlichen den Blick in die Zukunft. In der zurückliegenden Nacht hat die NFL den neuen Spielplan für die kommende Saison präsentiert und dabei richtig spannende Partien zu Tage gefördert. Im Fokus natürlich die Tampa Bay Buccaneers mit Neu-Quarterback Tom Brady, die zu einem schweren Duell zu den New Orleans Saints reisen müssen. Sein alter Klub, die New England Patriots, bekommen es mit den Miami Dolphines zu tun. Den Auftakt machen jedoch die Kansas City Chiefs in der Partie gegen die Houston Texans.