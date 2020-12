Handball-EM 2020 der Frauen: Deutschland – Ungarn live bei Sportdeutschland in der Hauptrunde

Die Menschen sehnen sich nach Urlaub und ab heute gibt es in den ersten Schritt dazu. Zahlreiche Campingplätze dürfen unter Auflagen wieder ihre öffnen. In Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann der Normalbetrieb aufgenommen werden, wenn dies in Zeiten der Coronakrise so vermittelt werden kann.

Der Tourismus hat in der Coronakrise besonders gelitten. Die Schließung von Hotels und Campingplätzen hat die Branche extrem getroffen und vielerorts die Betreiber an die finanziellen Grenzen gebracht. Mit dem leichten Rückgang der Infektion kehrt zumindest der Inlandstourismus wieder in die Spur zurück.