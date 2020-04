Corona-News: Deutschland mit 1.775 neuen Corona-Fällen – 91.500 Menschen genesen

Die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende geben Hoffnung, dass sich die Zahl der Neuinfektionen weiter absenken wird. Am Sonntag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) 1.775 neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl stieg damit auf 141.672 Infektionen. Am Wochenende sind die Zahlen allerdings immer leicht verbessert, da nicht alle Infektionen erfasst werden können.

In Deutschland sind die Diskussionen um die Lockerungen voll im Gange und das schöne Wetter hat viele Menschen ins Freie gelockt. Die neuen Zahlen bei den Corona-Infektionen scheinen Optimismus zu verbreiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Diskussionen zu den Lockerungen als “Öffnungsdiskussionsorgien” scharf kritisiert und verweist weiterhin auf mögliche Rückschläge.

Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am heutigen Montag 1.775 neue Corona-Fälle, wodurch die Gesamtzahl auf 141.672 Infektionen in Deutschland gestiegen ist. Die Zahl der Todesfälle stieg um 110 auf insgesamt 4404. Die positive Nachricht in diesem Zusammenhang: 91.500 Menschen gelten laut RKI als wieder genesen – ein Anstieg um 3.500.